Quanti soldi ha vinto Paltrinieri con l’oro nella 5 km di fondo? La cifra è tutt’altro che indimenticabile

Gregorio Paltrinieri ha messo il suo sigillo agli Europei di nuoto di fondo in corso di svolgimento a Budapest, l’atleta azzurro si è messo al collo la medaglia d’oro nella 5 km maschile ottenendo così il primo trionfo internazionale in acque libere.

Una gara condotta in maniera impeccabile da Super Greg, capace di stare in gruppo fino a 300 metri dalla fine per poi aumentare il ritmo nel finale per tagliare il traguardo in solitaria. Un oro arrivato a sorpresa per l’azzurro che domani ci riproverà nella 10 km, ossia la distanza su cui si disputerà la gara alle Olimpiadi di Tokyo.

Quanti soldi ha vinto Paltrinieri?

Oltre alla medaglia d’oro, Gregorio Paltrinieri si è portato a casa anche un assegno non indimenticabile ma comunque importante. Grazie al successo ottenuto nella 5 km maschile agli Europei di Budapest, l’azzurro ha intascato 2.000 euro che equivalgono al premio previsto per i vincitori in questa rassegna continentale. Una cifra irrisoria che strappa comunque un sorriso a Paltrinieri, già felice di per sé per l’oro conquistato nella 5 km di nuoto di fondo.