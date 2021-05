Quanti soldi ha vinto Nadal agli Internazionali d’Italia? Cifra monstre per Rafa, ma si consola anche Djokovic

Rafa Nadal batte Novak Djokovic e si prende per la decima volta gli Internazionali d’Italia, imponendo in tre set al termine di una partita davvero memorabile.

Passato in vantaggio di un set, lo spagnolo si fa rimontare nel secondo per poi chiedere i conti nella terza e decisiva frazione, chiusa con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-3 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. Una prestazione monstre quella di Nadal, sempre più ‘Re della Terra Rossa‘, superficie su cui nemmeno il numero uno del mondo può far nulla.

Quanti soldi ha vinto Nadal agli Internazionali d’Italia?

Oltre al trofeo numero 10 conquistato dopo la vittoria su Djokovic, Nadal si è portato a casa anche un assegno piuttosto corposo che arricchisce il suo personale montepremi. Grazie al successo al Foro Italico, il mancino di Manacor ha intascato ben 315.160 euro, una cifra molto più alta rispetto a Novak Djokovic, che comunque può consolarsi con 188.280 euro che renderanno meno amara la sua sconfitta.