Quanti soldi ha guadagnato Berrettini a Madrid? Cifra monstre in caso di vittoria in finale

E’ una giornata storica per Matteo Berrettini, pronto a giocarsi alle ore 18:30 la sua prima finale in carriera di un Masters 1000.

Lo farà a Madrid e affronterà il temibile Alexander Zverev, giunto in finale dopo aver estromesso dal torneo niente meno che Rafa Nadal e Dominic Thiem. Il numero 6 del ranking ATP è in una forma eccellente così come Berrettini, per questo motivo sarà una finale ricca di emozioni e di colpi di scena tra due giocatori che ce la metteranno tutta per mettere le mani sul torneo e sul relativo assegno garantito al vincitore.

Quanti soldi ha guadagnato Berrettini a Madrid?

Il tennista azzurro si è già messo in tasca una bella cifra per essere arrivato in finale, ossia un assegno di 188.280 euro già staccato per lui e in attesa di essere incrementato. Infatti, nel caso in cui Berrettini dovesse superare Alexander Zverev nella finale di questo pomeriggio, si metterebbe in tasca la bellezza di 315.160 euro. Un importo quasi raddoppiato, che fa gola sia al giocatore italiano che a quello tedesco, deciso a portarsi a casa l’intera posta in palio dopo aver eliminato dal torneo il favorito Nadal.

Quante posizioni ha guadagnato Berrettini a Madrid?

Oltre che per il denaro, Berrettini può sorridere anche per il ranking ATP, considerando la posizione guadagnata grazie all’accesso in finale. Da lunedì infatti l’azzurro sarà numero 9 del mondo, scavalcando l’argentino Diego Schwartzman di ben 305 punti. Nel caso in cui dovesse perdere la finale, Berrettini resterebbe agli attuali 4048 punti, vincendola invece si isserebbe a quota 4448 punti. Resterebbe comunque lontano l’ottavo posto occupato da Roger Federer, fermo a quota 5785.