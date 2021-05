Quante posizioni ha guadagnato Sonego a Roma? La nuova classifica ATP fa sognare l’azzurro

Settimana spettacolare per Lorenzo Sonego a Roma: il tennista italiano ha regalato emozioni incredibli agli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione 2021 di tennis, arrivando fino alle semifinali, dopo aver sconfitto due top ten, Thiem prima e Dimitrov dopo. Con Djokovic, ieri sera, Sonego non è riuscito a trionfare, facendo emozionare comunque tutti gli spettatori e mettendo in difficoltà il numero 1 al mondo.

Quante posizioni ha guadagnato Sonego

La settimana di Roma ha regalato un bel balzo in classifica a Lorenzo Sonego: l’azzurro da lunedì diventerà il terzo italiano al mondo dopo Berrettini e Sinner. Sonego sarà infatti 28° nel ranking ATP a partire da domani e soprattutto è 13°nella Race to Torino, per le Finals che si giocano nella casa del torinese.