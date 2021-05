Sfortuna nera per Leclerc a Monaco, le FP1 del pilota durano solo 9 minuti: la sua sessione è già finita

Dura solamente nove minuti la prima sessione di prove libere del GP di Monaco per Charles Leclerc, che continua ad avere una sfortuna nera quando mette piede sul circuito di casa.

Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box a causa di alcuni problemi con la quarta marcia, un guaio al cambio dunque che i meccanici del team di Maranello non riusciranno a riparare in tempo per rimandare in pista Leclerc nella sessione di questa mattina. Un inconveniente che condiziona pesantemente il week-end del monegasco, che dovrà fare a meno delle intere FP1 per colpa di un guaio tecnico di cui la Ferrari avrebbe volentieri fatto a meno.