Quartararo tra delusioni ed incertezze: “grosso problema al braccio”, niente test a Jerez per Fabio

Una domenica amara, amarissima per Fabio Quartararo: il francese della Yamaha, dopo aver conquistato sabato una fantastica pole position a Jerez de la Frontera, ha chiuso fuori dalla top ten il suo Gp di Spagna, a causa di un problema improvviso al braccio.

“Ho avuto un grosso problema al braccio. Sono molto triste, perché mi sentivo molto a mio agio e avevo un buon ritmo. Penso che il mio ritmo questo fine settimana sia stato fantastico ed era solo una questione di forza delle braccia anormale. Sono molto deluso da questo. Non so davvero cosa faremo, ma faremo qualcosa, perché il mio braccio non sta bene. Come ho anche detto prima, il Portogallo l’anno scorso è stato un disastro e quest’anno è stato perfetto, non ho mai avuto problemi e quest’anno li ho avuti e non lo capisco. Ci sono troppe opzioni, è pieno di persone che mi consigliano diverse possibilità e in questo momento mi sono perso. Il 2020 è stato perfetto, senza problemi, non ho sentito il minimo dolore, e quest’anno è stato il contrario, ho dovuto frenare con quattro dita quando normalmente lo faccio con una. Non potevo andare a tutto gas sul rettilineo, tranne nell’ultimo giro quando stavo cercando di prendermi quei tre punti che forse possono aiutarmi a fine stagione. Non ho spiegazioni“, ha dichiarato alla stampa spagnola Quartararo dopo la sua gara.

Il post sui social

Il francese, tristissimo per l’accaduto, ha voluto dedicare un pensiero ai fan, raccontando le sue sensazioni e ringraziandoli per i tanti messaggi ricevuti: “la nostra gara è stata perfetta fino all’arrivo del dolore al braccio … Niente più potenza per frenare e accelerare. La vittoria era nelle nostre mani, ma dobbiamo capire perché abbiamo avuto questo problema oggi ed essere pronti per la prossima gara. Grazie per i tuoi messaggi 🙏🏻“.

Forfait ai test

Questa mattina la Yamaha ha comunicato che Fabio Quartararo non parteciperà ai test di Jerez. “Fabio Quartararo non guiderà ai test di Jerez oggi. A seguito del problema che ha avuto durante la gara di ieri, si sottoporrà ad un controllo medico. Vi terremo aggiornati“, questo il tweet del team di Iwata. Quartararo ha fatto dunque rientro in Francia per ulteriori controlli medici.