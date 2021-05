Coppa Italia alla Juventus, Claudio Marchisio velenoso sui social: “toglietevi le ragnatele” [FOTO]

Serata da incorniciare per la Juventus, che batte l’Atalanta al Mapei Stadium e festeggia la quattordicesima Coppa Italia della propria storia.

Un successo maturato grazie ai gol di Kulusevski e Chiesa, utili a rendere vano il sigillo di Malinovskyi arrivato dopo l’acuto dello svedese. Un trofeo che restituisce il sorriso a Pirlo dopo settimane tribolate, permettendogli di centrare così il secondo obiettivo della sua stagione dopo la Supercoppa Italiana.

Marchisio velenoso

La vittoria della Juventus in Coppa Italia è stata festeggiata in maniera alquanto velenosa da Claudio Marchisio sui social, un tweet polemico che ha ricevuto in poco tempo una marea di reazioni. Queste le parole dell’ex centrocampista della Juventus: “due trofei possibili su quattro raggiunti. E saranno sempre in tanti a dirci che abbiamo fallito quest’anno. Fossi in loro guarderei molto in casa propria, perché ci sono tante ragnatele da togliere“.