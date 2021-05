Amaro addio, Conte saluta l’Inter sui social: “abbiamo spezzato le logiche della mediocrità”

E’ finita dopo due anni l’esperienza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, un percorso breve ma intenso culminato con la vittoria del 19° Scudetto, con cui i nerazzurri hanno interrotto un digiuno di 11 anni.

Il progetto di ridimensionamento economico lanciato dal club ha convinto l’allenatore pugliese a fare un passo indietro, firmando la risoluzione consensuale e accettando una buonuscita di 6,5 milioni di euro, pronta a ridursi in caso di accordo con un club di Serie A. A distanza di quasi 24 ore dall’ufficialità dell’addio, Conte ha voluto congedarsi sui social con l’Inter e i suoi tifosi, dedicando loro parole sentite e accorate.

Il post social di Conte

Questo il saluto social di Conte all’Inter e ai tifosi nerazzurri: “che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati. No scuse, no alibi, ma solo lavoro, lavoro e lavoro, unito al rispetto ed all’educazione. Abbiamo riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l’Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione. GRAZIE a chi ha reso possibile tutto questo! Calciatori, Staff, Presidente, Dirigenti e Tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni. Ai Tifosi dell’Inter mi permetto di dire, che in un periodo molto difficile per tutti a causa della pandemia, abbiamo sempre sentito il loro supporto, calore e vicinanza. L’immagine della Coppa dello Scudetto alzata dall’anello più alto di San Siro con Voi in festa, la porterò sempre con me! GRAZIE! Ad Maiora Semper!!! Antonio“.