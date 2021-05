Juventus in Champions, Bonucci polemico sui social: “volevano farci il funerale, ma noi vinciamo da 10 anni”

La Juventus si gode la qualificazione alla prossima Champions League, un altro obiettivo raggiunto dopo la conquista della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Un traguardo tagliato grazie al passo falso del Napoli, costretto al pari dall’Hellas Verona, un 1-1 che ha permesso ai bianconeri di festeggiare e a Leonardo Bonucci di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dopo una stagione complicata, il difensore della Juventus ha pubblicato un duro post su Instagram, lanciando frecciatine a tutti coloro che hanno criticato la società di Agnelli nel corso dell’anno.

Il post di Bonucci

Queste le parole di Bonucci sui propri canali social: “erano tutti pronti, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevano fatto i conti con l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con il motto di questa società. È vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo. Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul campo. Due trofei vinti da Squadra. Un obiettivo centrato quando già tutti erano pronti a farci il funerale. Ad esultare per un qualcosa non raggiunto. E invece FINO ALLA FINE ci abbiamo creduto e lo abbiamo ottenuto e alla fine abbiamo esultato noi. Consapevoli di quanto sia stato difficile anche per i nostri tifosi un anno così. Ci siete mancati. Ci ritroveremo l’anno prossimo a casa Nostra. Allo Juventus Stadium e in Champions. E anche se non abbiamo ottenuto i grandi obiettivi, abbiamo avuto modo di festeggiare trofei e successi comunque importanti e di valore. Da dieci anni a Noi succede ripetutamente. Il resto sono chiacchiere. FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS“.