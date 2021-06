Portogallo-Italia U21, gol pazzesco di Dany Mota: la rovesciata del portoghese è una goduria [VIDEO]

Si sblocca dopo sei minuti il match tra Portogallo e Italia, valido per i quarti di finale degli Europei U21. Un gol pazzesco quello di Dany Mota, che non lascia scampo a Carnesecchi e lo fulmina con una rovesciata davvero bellissima. Un gesto tecnico assurdo quello dell’attaccante portoghese, fondamentale per portare avanti la sua squadra e mettere in salita il match per gli azzurri. Un gol bellissimo quello di Dany Mota, replicato poi alla mezz’ora per una doppietta che avvicina il Portogallo alla semifinale.

🚨 BICYCLE-KICK GOAL 🚨 Dany Mota gets it done for Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/zNa5rHmISF — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2021