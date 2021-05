Ansia e preoccupazione per Danilo Petrucci: a serio rischio il rinnovo con la KTM

Si fa dura per Danilo Petrucci, la sua permanenza in KTM per il 2022 è tutt’altro che scontata e i risultati ottenuti finora non lasciano ben sperare.

Il quinto posto ottenuto sul bagnato nel GP di Le Mans è stata una grande iniezione di fiducia per il ternano, che deve dimostrare nelle prossime settimane di migliorare anche sull’asciutto. La Casa di Mattinghofen sta valutando il da farsi, considerando anche la prepotente ascesa di Remy Gardner, profilo che la KTM intende promuovere dalla Moto2 e schierare in Tech3 al posto di uno tra Petrucci e Lecuona. Il ternano sembra quello più indicato a lasciare il team, anche se ancora non è detta l’ultima parola.

Le parole del manager di Petrucci

Sulla questione si è soffermato anche il manager di Petrucci, ammettendo di aver sentito le voci su Gardner: “La gara del Mugello è emotivamente importante, sia per il ricordo che per il momento. Dobbiamo confermare le buone prestazioni di Le Mans. Ho sentito di Gardner, ma vediamo cosa succederà. Lunedì scade l’opzione di Danilo a favore di KTM. Restiamo positivi, ma siamo pronti a tutto. Non abbiamo un piano B perché la nostra idea è quella restare qui. Siamo in un percorso di crescita, per cui i primi frutti si sono visti. Cambiare moto non è facile, ci vuole del tempo”.