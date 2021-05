Archiviato il primo arrivo in salita, il Giro d’Italia si prepara adesso per la quinta tappa che non dovrebbe provocare scossoni nella classifica generale. Alessandro De Marchi con ogni probabilità difenderà agevolmente la Maglia Rosa conquistata a Sestola, affrontando dunque la Modena-Cattolica senza particolari patemi d’animo. Quella odierna infatti è una frazione di 177 chilometri completamente piatta, che propone un arrivo adatto ai velocisti.

Il percorso della quinta tappa

Tappa assolutamente piatta che si svolge quasi interamente sulla statale n. 9 via Emilia. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Ultimi chilometri all’interno della città. Si superano diverse rotatorie e con una serie di curve (3 sinistra e una destra) si raggiunge il rettilineo di arrivo, su asfalto, lungo circa 900 m.