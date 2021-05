Si alza il sipario, comincia il Giro d’Italia 2021: percorso e altimetria della prima tappa

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, il Giro d’Italia è pronto a partire con la prima tappa che andrà in scena questo pomeriggio. L’edizione numero 104 scatterà con una cronometro cittadina di 8,6 chilometri con un dislivello di 50 metri, una frazione che delineerà la prima classifica generale della Corsa Rosa definita in base ai tempi ottenuti dai corridori in questa prima giornata di gara. Percorso piuttosto semplice che si snoderà all’interno della città di Torino, con partenza fissata da Piazza Castello.

Il percorso

Tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati (cronometraggio intermedio al Borgo Medievale) per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Da segnalare un passaggio in galleria (breve e illuminata) all’uscita dal Parco del Valentino. Ultimi chilometri pianeggianti praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo. Retta di arrivo su asfalto.