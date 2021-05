Manca poco più di un mese all’edizione 2021 della 1000 Miglia, che torna quest’anno in periodo primaverile dopo lo slittamento avvenuto del 2020, quando l’evento si svolse in autunno a causa del Coronavirus. Inizialmente previsto dal 12 al 15 maggio, l’inizio della storica competizione è stato posticipato al 16 giugno per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Le parole del presidente

A svelare i retroscena della decisione di spostare in avanti la Mille Miglia ci ha pensato Franco Gussalli Beretta, presidente di Mille Miglia Srl: “dopo l’esperienza della 1000 Miglia 2020 in versione autunnale, disputata lo scorso ottobre, vivremo quest’anno un’inedita Corsa di inizio estate. La decisione di far slittare l’inizio della 39ª edizione, presa in piena sintonia con le istituzioni e le autorità competenti, poggia sulla volontà di poter offrire l’esperienza entusiasmante della competizione in un contesto di massima attenzione alla tutela della salute di partecipanti, partner, pubblico e personale dell’organizzazione e di assoluto rispetto delle regole imposte dal contesto sanitario globale. Nella speranza che i prossimi mesi possano davvero rappresentare la svolta definitiva verso la risoluzione di questa situazione senza precedenti, 1000 Miglia come sempre vuole essere a fianco dell’Italia a sostegno della ripartenza economica del paese. Ringrazio di cuore tutti coloro che partecipano con passione a questa manifestazione e che sono parte integrante del suo successo nel mondo“.

Il percorso e le auto

L’inizio dell’edizione 2021 della 1000 Miglia scatterà da Brescia il 16 giugno per poi ritornarci il 19 giugno, esattamente tre giorni dopo. Quattro le tappe in programma:

Brescia-Viareggio; Viareggio-Roma; Roma-Bologna; Bologna – Brescia;

La commissione ha annunciato a inizio marzo l’elenco e dunque il numero delle vetture ammesse, che saranno quest’anno 375, più alcuni esemplari di pregio iscritti in ‘Special List’. Questa la nota dell’organizzazione della 1000 Miglia: “nel processo intrapreso da alcuni anni, al fine di garantire un livello di sicurezza sempre maggiore e aumentare la qualità dei servizi offerti ai partecipanti, il numero delle auto ammesse è diminuito gradatamente. Quest’anno le vetture che prenderanno il via dalla pedana di viale Venezia saranno 375 più alcuni esemplari di pregio iscritti in ‘Special List’. Tutte le auto ammesse alla corsa sono regolarmente iscritte al registro 1000 Miglia, requisito oggi indispensabile per la partecipazione a garanzia del massimo livello di qualità e autenticità delle auto in gara“.