Si fa sul serio oggi al Giro d’Italia 2021, la nona tappa presenta un percorso piuttosto articolato e difficile che cambierà sicuramente il volto della classifica generale. Un vero e proprio tappone appenninico con 4 GPM attende i corridori, i quali scatteranno da Castel Di Sangro per arrivare poi a Campo Felice dopo 158 km di fatica e sudore. Difficile per Attila Valter difendere la Maglia Rosa, ma il giovane ungherese tenterà con le unghie e con i denti di mantenere la leadership.

Percorso e altimetria della nona tappa del Giro d’Italia

Tappone appenninico interamente abruzzese con numerose salite di cui 4 classificate GPM. Il tratto dalla partenza fino a Celano affronta una serie di salite lunghe su strade di media dimensione con discese in alcuni tratti impegnative. Dopo Celano si scala il GPM di Ovindoli che immette nella Piana delle Rocche. Il percorso diventa meno impegnativo fino a Rocca di Cambio dove si svolta per Campo Felice e inizia la salita finale. Salita finale di 6 km circa non particolarmente pendente. Da segnalare tra i 3 km e i 2 km all’arrivo una lunga galleria illuminata dopo la quale iniziano i 1600 m finali interamente su sterrato con pendenze che negli ultimi 500 m toccano punte del 14%. Rettilineo finale sterrato.