Giro d’Italia 2021, un lungo Gpm e poca pianura da Foggia a Guardia Sanframondi : percorso e altimetria dell’8ª tappa

E’ tutto pronto per una nuova tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo la vittoria di ieri di Caleb Ewan sul traguardo in falsopiano di Termoli e la conferma di Valter come leader della classifica generale, i ciclisti si preparano ad una nuova sfida tosta ed impegnativa.

L’ottava tappa del Giro d’Italia porterà la carovana rosa da Foggia a Guardia Sanframondi dopo 170 km di pedalata. Occhio ai big: nella tappa di oggi potrebbe esserci qualche scossone in classifica.

La tappa di oggi da Foccia a Guardia Sanframondi

Tappa appenninica caratterizzata da una sola salita molto lunga e dall’arrivo al termine di uno strappo impegnativo. Prima parte fino a Campobasso su strade a scorrimento veloce larghe e prevalentemente rettilinee. Dopo Campobasso si raggiunge il Matese dove si affronta la Salita di Bocca della Selva (oltre 20 km) cui segue una lunghissima discesa che termina praticamente a 10 km dall’arrivo. Tutto in ascesa con strappo finale.

Ultimi km

Strappo finale di circa 3 km. I primi 2 km presentano pendenze sempre attorno al 10% con punte superiori. Dentro l’abitato di Guardia Sanframondi le pendenze si addolciscono con un ultimo strappo dopo la svolta a sinistra in prossimità dei 400 m. Finale in leggera ascesa, rettilineo su asfalto.