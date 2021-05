Giro d’Italia, oggi la Stupinigi-Novara: percorso e altimetria della seconda tappa

Dopo le emozioni di ieri, nella prima tappa del Giro d’Italia 2021, vinta da uno strepitoso Filippo Ganna, i ciclisti tornano in azione oggi, per la seconda frazione dell’edizione 104 della Corsa Rosa.

I corridori dovranno percorrere 179 km, con 600 metri di dislivello, da Stupinigi a Novara. Si tratta di una tappa pianeggiante con alcune ondulazioni nella parte centrale. Si percorrono le strade dell’hinterland torinese fino a raggiungere l’Astigiano dove si superano alcune brevi salite. A 95 km dal via i ciclisti dovranno affrontare l’unico GPM della tappa, di quarta categoria. La seconda metà è perfettamente piatta su strade ampie e rettilinee fino all’arrivo. Gli ultimi chilometri sono tutti piatti. Si superano alcune rotatorie e l’ultima curva (verso destra) è a circa 1500 m dall’arrivo. L’ultimo chilometro è interamente su strada ampia ed è caratterizzato da un saliscendi in sottopasso e ai 700 m da un breve restringimento per superare una rotatoria.

Occhi puntati dunque sui velocisti: si attende quindi una volata di gruppo, con Caleb Ewan, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan e Gaviria che regaleranno spettacolo nel tratto finale della tappa, per aggiudicarsi la vittoria. Attenzione anche a Groenewegen e Dekker che potrebbero sorprendere gli avversari.