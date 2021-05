La nona tappa del Giro d’Italia 2021 ha incoronato Egan Bernal come nuovo leader della classifica generale, permettendogli di indossare la Maglia Rosa per la prima volta in questa edizione della Corsa Rosa. Una rimonta esaltante quella del colombiano a Campo Felice, utile per rompere il ghiaccio e prendersi una leadership che dovrebbe difendere agevolmente nella frazione di oggi, in programma da L’Aquila a Foligno.

Percorso e altimetria della decima tappa del Giro d’Italia

Tappa breve ondulata con finale perfettamente pianeggiante. Nella prima parte si scalano la Sella di Corno e la Forca di Arrone. Segue il Valico della Somma (GPM e ultima asperità di giornata). Finale piatto su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Ultimi chilometri lineari fino ai 2000 m all’arrivo dove si affrontano in rapida successione una curva a destra e due a sinistra che immettono ai 1300 m nella strada di arrivo interrotta ai 500 m da una lieve semicurva. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto.