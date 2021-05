Penultima tappa del Giro d’Italia 2021: per i corridori in gara, quella di oggi sarà l’ultima occasione per poter provare l’assalto ad Egan Bernal e cambiare la classifica generale della Corsa Rosa. Quella di oggi è, infatti, l’ultima tappa di montagne del Giro d’Italia 104, che domani arriverà a Milano nell’ultima cronometro di questa edizione 2021.

Il percorso della 20ª tappa

Tappone alpino con sconfinamento in Svizzera. Dopo la partenza entrati in Svizzera si affronta l’interminabile Passo di San Bernardino (24 km) con scollinamento oltre i 2000 m e dopo la discesa un altro passo over-2000: il Passo dello Spluga (Splügenpass). Discesa impegnativa (con alcune gallerie e alcune paravalanghe) fino a Campodolcino dove inizia la salita finale. Gli ultimi 7 km tutti in forte ascesa. Dopo Campodolcino la strada sale con una sequenza di tornanti e gallerie fino a Pianazzo dove si percorre la vecchia strada per Madesimo (carreggiata ristretta) con pendenze elevate. A Madesimo si trova l’unico tratto relativamente pianeggiante del percorso che negli ultimi chilometri riprende a salire con pendenze attorno al 10%. Rettilineo finale in leggera ascesa su asfalto.