Europei di nuoto – Perchè è stata ripetuta la gara dei 100 dorso? Tutta colpa di un problema al via

L’Italia continua a brillare alla Duna Arena, dove sono in corso gli Europei di nuoto 2021. A Budapest oggi Simona Quadarella ha conquistato l’ennesimo oro, nei 1500 stile libero, dopo gli 800 di pochi giorni fa e si prepara adesso ad un nuovo triplete europeo, dopo quello di Glasgow, andando a caccia dell’oro anche nei 400 sl.

Insieme a lei è salita sul podio Martina Caramignoli, che si è messa al collo un bellissimo bronzo. A portare medaglie a casa, oggi, sono state poi anche le azzurre della staffetta 4×200 stile libero femminile e Margherita Panziera.

La medaglia di quest’ultima, però, sta facendo un po’ discutere. Nessuno, sia chiaro, sta mettendo in discussione il risultato finale, ma a creare un po’ di polemiche è stato il problema nato oggi alla Duna Arena, che ha costretto gli organizzatori a ripetere la gara.

Cosa è successo

La finale dei 100 dorso femminile si era disputata nel pomeriggio e a trionfare era stata la britannica Dawson, seguita dall’olandese Toussaint e dalla russa Kameneva, mentre Margherita Panziera aveva chiuso ai piedi del podio. Un problema al via, sulla piastra in corsia 8, ha costretto però gli organizzatori ad annullare la finale disputata nel pomeriggio e a far scendere in vasca nuovamente le atlete, per ripetere la gara, a fine giornata, dopo l’ultima staffetta in programma per oggi.

Il risultato, questa volta, non è stato lo stesso. Se Dawson si è confermata vincitrice e Kameneva ha chiuso nuovamente terza, questa volta è stata proprio Margherita Panziera terminare la gara con un ottimo secondo posto, mentre la sua collega Touissant ha dovuto dire addio alla medaglia conquistata nella prima gara, poichè ha terminato la gara al quarto posto.