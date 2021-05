I suoi followers sono sempre stati abituati a vederlo in forma e con un fisico scolpito, per questo motivo le ultime foto pubblicate sui social hanno lasciato tutti a bocca aperta. Mark Wahlberg è apparso appesantito e piuttosto ingrassato rispetto al passato, anche se c’è un motivo dietro questa trasformazione. La star di Hollywood infatti ha dovuto metter su peso per lavoro, ossia per interpretare nel film ‘Father Stu‘ il personaggio di Stuart Long, pugile diventato prete. In tre settimane, Mark Wahlberg ha preso ben dieci chili per assomigliare al protagonista della nuova pellicola, diretta da Rosalind Ross (compagna di Mel Gibson).

Perché Mark Wahlberg è ingrassato?

La regista del film ha spiegato come la trasformazione fisica di Wahlberg abbia una motivazione più che valida: “Mark Wahlberg è ingrassato così tanto perché Stuart Long fu costretto a interrompere la sua carriera dopo la rottura della mascella e questo lo portò a mettere su peso. Abbandonati i guantoni, l’ex pugile si ritrovò a fare l’attore ma dopo un incidente in moto restò a lungo in ospedale, dove decise di diventare prete. Nel frattempo gli fu diagnosticata la distrofia muscolare e trascorse gli ultimi anni di vita su una sedia a rotelle“.

Grazie allo chef

Per mettere in atto questa trasformazione, Mark Wahlberg si è lasciato andare ad un’alimentazione ipercalorica, togliendosi qualche soddisfazione culinaria: “sono anni che controllo il mio peso, adesso voglio solo mangiare tutto ciò che mi capita a tiro…“. La star di Hollywood ha preso 10 kg in tre settimane, ringraziando per questo il proprio chef Lawrence Duran per i piatti gustosi e ipercalorici che accompagnano l’attuale routine.