MotoGP, che sorpresa per Valentino Rossi: guadagnata una posizione al GP di Jerez dopo quasi 2 settimane

Non è iniziato nel migliore dei modi per Iker Lecuona il fine settimana di Le Mans, dove domenica si disputerà il GP di Francia di MotoGP.

Il pilota della KTM ha ricevuto dalla Direzione di Gara la notizia di aver subito una penalità in occasione del GP di Spagna, tenutosi quasi due settimane fa a Jerez. A Lecuona sono stati aggiunti tre secondi al tempo di gara per aver causato un incidente nelle fasi iniziali del Gran Premio, passando così dalla quindicesima alla diciassettesima posizione.

Luca Marini e Valentino Rossi avanzano

La penalità inflitta a Iker Lecuona fa felice Luca Marini, che sale in quindicesima posizione e ottiene così un punto iridato nella classifica mondiale. Avanza anche Valentino Rossi che passa al sedicesimo posto, ma per il Dottore resta lo zero essendo comunque fuori dalla top-15 in cui si assegnano i punti. Un’altra beffa dunque per il pilota del Team Petronas, che proverà a riscattarsi nel fine settimana di Le Mans per dimenticare gli ultimi deludenti risultati.