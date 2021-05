Formula 1, si spengono i semafori a Portimao: la partenza del GP del Portogallo [VIDEO]

Terzo appuntamento del calendario di Formula 1, partito in maniera scoppiettante con la sfida ravvicinata tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Una vittoria a testa per il britannico e l’olandese, che a Portimao si daranno battaglia per centrare il bis in questa entusiasmante stagione. I due rivali partiranno vicini, con il campione del mondo in seconda posizione e il driver della Red Bull subito dietro: un altro motivo per seguire da vicino una gara che promette spettacolo ed emozioni sin dallo spegnimento dei semafori. L’adrenalina sale, il cuore batte all’impazzata: ecco il video della partenza del GP del Portogallo…