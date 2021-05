Curioso episodio quello raccontato da Zaira Nara, noto personaggio televisivo in Argentina e sorella di Wanda, moglie-agente di Mauro Icardi.

La show girl sudamericana ha raccontato nel corso della trasmissione ‘Los Mammones‘ un aneddoto riguardante Lionel Messi, il quale molti anni fa ha provato a sedurla. Nonostante siano trascorsi parecchi anni da quando l’episodio si è verificato, Zaira Nara lo ha rispolverato nel corso del programma tv a cui ha partecipato.

Il racconto di Zaira Nara

Stuzzicata sul suo rapporto con Lionel Messi, la show girl argentina ha rivelato come si svolse la scena: “ero su una pista da bowling a Bariloche, avevo circa 16 anni. Quello che è venuto a parlare con me era un suo amico, non è venuto a parlarmi direttamente Messi, era molto piccolo. Forse, lui non sapeva niente o aveva qualcosa a che fare con questo qui. Ho mandato l’amico a cagare… Chi manda qualcuno a parlare con te?”.