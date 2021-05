Furia Verstappen a Portimao, dito puntato contro Sebastian Vettel: “mi ha rovinato il giro”

Terzo posto per Max Verstappen nelle Qualifiche del GP del Portogallo, un risultato piuttosto deludente per il pilota olandese costretto a scattare domani dietro le due Mercedes di Bottas e Hamilton.

Alquanto deluso nel parco chiuso l’alfiere della Red Bull, che ha puntato il dito contro Sebastian Vettel per averlo ostacolato nel corso della Q3: “la macchina era difficile da guidare in qualifica, sui cordoli ho faticato tanto. Il primo giro del Q3 era discreto, ma ho fatto un errore in curva quattro che mi è costato il giro. Ero fiducioso di poter fare un altro bel giro ma l’ultimo settore mi sono trovato una macchina davanti (Vettel) che mi ha disturbato e rovinato la prestazione. Già abbiamo bassa aderenza, c’era anche il vento… è andata come è andata. La pista è complicata, c’è bisogno di scaldare parecchio le gomme. Domani? Posizione di partenza non è ideale. Vedremo domani in gara cosa riusciremo a fare. Speriamo che il vento sia un po’ più stabile. Finora non è stato tanto divertente fin qui”.

