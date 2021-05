Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) vince la tappa 12 del 104° Giro d’Italia, la Siena-Bagno di Romagna di 212 km. Al secondo e terzo posto si piazzano rispettivamente i compagni di fuga Christopher Hamilton (Team DSM) e Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo). Egan Bernal (Ineos Grenadiers) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team) – 212 km in 5h43’48”, media 36.998 km/h

2 – Christopher Hamilton (Team DSM) s.t.

3 – Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) a 15”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 – Aleksandr Vlasov (Astana – Premier Tech) a 45”

3 – Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 1’12”

Le parole di Vendrame

Una liberazione per Andrea Vendrame, che ai microfoni di Raisport ha espresso tutta la propria felicità: “l’ho cercata nel 2019, e mi è sfuggita per un salto di catena. Purtroppo sono oramai famoso per questo. Oggi si è avverato un sogno: vincere una tappa del Giro. È un’emozione fortissima. Ho passato sulla mia pelle diverse cose, avevo anche rischiato di smettere di correre e di essere più di là che di qua, se non fosse stato per Luciano Rui e Gianni Faresin quando ero in Zalf, oggi non sarei qui, perchè mi hanno risollevato e portato sino al professionismo. Vincere al Giro d’Italia è fantastico”.