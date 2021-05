MotoGP, Valentino Rossi incrocia le dita in vista del Mugello: “spero in un meteo più stabile rispetto a Le Mans”

Appuntamento importante e stimolante per Valentino Rossi nel prossimo week-end, il Dottore si prepara per l’attesissimo Gran Premio del Mugello che, nel corso della sua carriera, gli ha sempre regalato gioie e soddisfazioni.

Quest’anno sarà complicato lottare per la vittoria considerando le ultime prestazioni deludenti, ma il pilota del Team Petronas non ha nessuna intenzione di tirare i remi in barca prima di iniziare il week-end. Le sensazioni sono positive e i punti conquistati a Le Mans spingono Valentino Rossi ad essere ottimista in vista del GP del Mugello.

Le parole di Valentino Rossi

Il Dottore ha parlato del prossimo appuntamento del Mugello, sottolineando l’ottimo feeling che ha sempre avuto in carriera con il tracciato italiano: “sono stato in grado di lottare per posizioni migliori ed essere nella top-ten a Le Mans in qualifica, ma ho sofferto nelle condizioni miste di domenica in gara. Mi sentivo meglio anche con la moto, quindi è stato un peccato che sia stata una corsa così confusa. Spero che il meteo sarà più stabile questo fine settimana al Mugello e di essere in grado di confermare i miglioramenti del test di Jerez. È una pista fantastica e ho molti bei ricordi lì. È sempre speciale, quindi non vedo l’ora di essere lì, anche se è un peccato che non ci saranno i tifosi sul circuito, è sempre bello vederli in tribuna”.