Disperso e annientato dal suo compagno, Valentino Rossi sconsolato a Jerez: “non abbiamo idee”

Ennesima giornata da dimenticare per Valentino Rossi, autore di una qualifica pessima a Jerez chiusa con un anonimo 17° tempo. Il Dottore non è riuscito a staccare il pass per la Q2, rimanendo invischiato nelle retrovie a causa degli atavici problemi della sua M1.

Una dura botta per il numero 46, che l’anno scorso proprio a Jerez aveva ottenuto il suo unico podio della stagione, chiudendo al terzo posto. L’ottimo feeling con la pista spagnola non è bastata a evitare a Valentino Rossi un pessimo risultato, che lo obbligherà domani ad una gara tutta in salita.

Le parole di Valentino Rossi

Interrogato sulla sua prestazione nel post-Qualifiche, Valentino Rossi ha ammesso le proprie difficoltà: “ho più potenziale di questo 17° posto, ma prima ho avuto un problema elettronico e poi non siamo riusciti a migliorarci. Abbiamo provato a cambiare assetto, adesso entro più veloce in curva, quindi anche se non sono fantastico va un po’ meglio. Non sono i risultati che vorremmo avere, così è difficile” le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. “Non abbiamo particolari idee, ma ci sono cose che si possono fare. Sarà difficile ma ci proviamo, la stagione è ancora lunga e faremo di tutto per provare a essere più competitivi. E io so che posso essere più competitivo se riuscirò a migliorare il feeling con la moto. Morbidelli? Si merita la moto ufficiale, fa paura. Io lo vedo bene, domani farà una gran gara“.