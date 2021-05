Incubo Mugello per Valentino Rossi, il Dottore impietoso: “il penultimo posto è veritiero, sono lento”

Giornata di prove libere pessima per Valentino Rossi al Mugello, il Dottore non è riuscito a trovare il feeling con la sua Yamaha e ha chiuso nelle retrovie entrambe le sessioni, addirittura centrando il penultimo posto nelle FP2.

Un risultato davvero deludente per il pilota del Team Petronas, apparso alquanto amareggiato davanti ai media: “giornata difficile, purtroppo quello che dice la classifica è abbastanza veritiero, forse posso andare un po’ più veloce ma non molto di più. Ho avuto problemi con le gomme dure, come tutti, ma le difficoltà maggiori sono state in frenata, perché faccio fatica a frenare la moto un po’ da tutte le parti, e nei cambi di direzione, sono troppo lento“.

LEGGI ANCHE: MotoGP, il risultato delle FP2 del GP del Mugello [TEMPI]

Bilanciamento cercasi

Valentino Rossi si è poi soffermato sui problemi emersi durante la giornata di libere al Mugello, sottolineando come la situazione sia piuttosto negativa: “abbiamo usato l’assetto di Le Mans con un po’ di adattamenti per il Mugello, ma fatico in frenata e c’è da lavorare anche sul freno motore e con l’elettronica. Qui sono sempre andato forte, ma anche nel 2019 era stata un’annata difficile al Mugello. I test a Jerez erano andati bene, a Le Mans il feeling era migliorato, eravamo più vicini a quelli davanti. Ma evidentemente su questa pista ci vuole qualcosa di diverso, dobbiamo cercare il bilanciamento giusto perché non mi sono trovato benissimo con la moto“.