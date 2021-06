Roland Garros, Sinner non crede ai suoi occhi: “il tennis è uno sport folle, sono un… sopravvissuto”

Esordio complicato per Jannik Sinner al Roland Garros 2021, il tennista azzurro suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul francese Herbert, battuto solo al quinto set dopo una partita epica.

Un match che l’alto-atesino avrebbe anche potuto perdere se, nel corso della quarta frazione, non avesse annullato al suo avversario un decisivo match point: “quando ho visto il tabellone e ho letto il suo nome, ho compreso che sarebbe stata una partita molto dura. Sapevo che avrebbe avuto il pubblico dalla sua parte, ma va bene perché è presente, quindi lo ringrazio di essere qui. Le palle break e il match point cancellato? Il tennis è uno sport folle, sono contento che sia andata in questo modo”.

Sopravvissuto

Jannik Sinner si è poi complimentato con se stesso per essere riuscito a tenere i nervi saldi, anche quando la partita sembrava scivolargli dalle mani: “oggi sono sopravvissuto e sono contento di essere al turno successivo. Per vincere una partita del genere bisogna essere forti mentalmente, specialmente al meglio dei cinque set. L’inerzia può cambiare in un gioco o a causa di un singolo punto: potevo farlo nel terzo set, quando ho recuperato due break e ho perso al tie-break. Ci sono tanti momenti nel corso di una partita che possono farla svoltare. Sono contento di aver giocato con Pierre e di poter disputare un’altra partita a Parigi”.