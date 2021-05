Suo padre assalta Trigoria, Gianluca Scamacca incredulo: “sono davvero scosso, non so spiegarmelo”

Rabbia e follia, senza il benché minimo briciolo di lucidità. Questi i sentimenti che hanno pervaso Emiliano Scamacca durante il suo assalto al centro sportivo della Roma, terminato con l’arresto dopo il danneggiamento di alcune auto. Un comportamento inspiegabile, su cui la polizia romana sta in questo momento indagando per provare a capire cosa possa aver spinto l’uomo a compiere questo insano gesto. Un episodio che ha scosso e non poco Gianluca Scamacca, sorpreso dal comportamento del padre con cui intrattiene ormai da un po’ rapporti saltuari.

La reazione di Scamacca

Stuzzicato sul gesto del padre, Scamacca ha rivelato le proprie sensazioni ai microfoni di Gazzetta.it: “sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. Per me è doloroso parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari, lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro poter dire“.