Buona la prima per Vincenzo Nibali, autore di una prestazione convincente nella tappa d’esordio del Giro d’Italia 2021, coincisa con la crono di Torino.

Lo Squalo ha chiuso al cinquantesimo posto a 41 secondi da Filippo Ganna, rimanendo comunque in linea con il tempo degli altri big nonostante la non ottimale forma fisica dovuta all’operazione al radio destro. Un buon modo per cominciare il Giro d’Italia da parte di Nibali, apparso molto soddisfatto sui social: “8.6 km tutto d’un fiato e il giorno uno Giro d’Italia è alle spalle. Soddisfatto per come è andata, sereno e focalizzato al massimo per quello che sarà“.

