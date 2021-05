Non si sono mai amati, anche se il loro rapporto è sempre stato tutt’altro che problematico. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno avuto i loro attriti senza però oltrepassare il limite, limitando alla pista i loro scontri.

L’addio del tedesco alla Ferrari ha rasserenato l’ambiente a Maranello, grazie anche all’arrivo di Sainz che ha instaurato con il compagno subito un ottimo rapporto. Un cambiamento radicale per Leclerc, che ai microfoni di RTL non ha lesinato una frecciatina a Vettel: “con Sainz ho un ottimo rapporto e in generale si respira un’aria diversa da quando è andato via Vettel, ma con questo non voglio certo dare colpe a lui e gli auguro di fare ottime cose in Aston Martin. Non poter lottare per i podi e le vittorie è una condizione frustrante, ma è quella che purtroppo dobbiamo affrontare in questo 2021 particolare. Il team sta spingendo moltissimo sul progetto 2022 e speriamo tutti di essere davanti l’anno prossimo con una macchina completamente nuova”.