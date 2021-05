La Ferrari impressiona a Monaco, Hamilton non crede ai suoi occhi: “sorprendente il loro miglioramento”

Super Ferrari nel pomeriggio di Monte-Carlo, Charles Leclerc e Carlos Sainz monopolizzano la testa della classifica nelle FP2 del GP di Monaco, chiudendo davanti ai diretti rivali e spaventando tutti in ottica Qualifiche.

Tra i più sorpresi del miglioramento delle ‘Rosse’ è senza dubbio Lewis Hamilton, staccato di quasi quattro decimi da Leclerc al termine della seconda sessione di libere. Un grattacapo in più per il campione del mondo, costretto già a tenere a bada la Red Bull di Max Verstappen.

Le parole di Hamilton

Stuzzicato sulla crescita della Ferrari nel post-FP2, Lewis Hamilton ha ammesso: “tutti amano guidare qui. Il meteo era fantastico, ma poi è davvero bello essere di nuovo a Monaco. Questa pista è ipnotizzante, quindi mi sono divertito oggi. Penso che le Ferrari siano davvero forti, è sorprendente vederle così migliorate, ma è fantastico, anche se questo significa più concorrenza. La macchina non ti dà mai tutto quello che vorresti, ma lo stesso discorso vale anche dal punto di vista del pilota, perché non riesci sempre a fare quello che vorresti. Devi capire dove puoi spingere e dove no. Poi devi lavorare con la macchina. Le gomme? La Ferrari sembra riuscire a metterle in temperatura molto velocemente, ma anche la Red Bull, quindi abbiamo del lavoro da fare“.