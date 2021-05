Successo in solitaria per Taco van der Hoorn che, dopo essere andato in fuga insieme ad altri sette corridori (tra cui la Maglia Azzurra Vincenzo Albanese) è rimasto al comando da solo resistendo al rientro del gruppo e tagliando per primo il traguardo della terza tappa del Giro d’Italia 2021.

Una volta capito che non sarebbe stato ripreso, il corridore olandese della Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux si è lasciato andare all’esultanza nei metri finali, mentre Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) ha regolato la volata del gruppo giunto a 4”. Terzo sulla linea Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) mentre Filippo Ganna ha conservato la testa della classifica generale nel 90° compleanno della Maglia Rosa.

Le parole di Ganna

La Maglia Rosa Filippo Ganna ha dichiarato: “non sono arrivato al Giro con le mie migliori sensazioni dopo alcune prove opache ma a Torino sono riuscito a rimediare prendendo subito questa Maglia. Oggi volevo proprio tenerla ancora per una tappa. Domani sarò a disposizione della squadra. Ho visto Egan Bernal molto motivato in questi ultimi due giorni. Spero che la Maglia Rosa rimanga con noi ma se domani andrà ad un’altra squadra vorrà dire che non saremo noi a dover fare la corsa e tirare il gruppo. Ho visto Remco Evenepoel molto bene oggi, in salita pedalava con la corona grande. Non so dove avesse trovato l’energia per farlo, tanto di cappello a lui”.

Le Maglie