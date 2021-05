L’11° posto a Le Mans e la gara del Mugello senza pubblico, Valentino Rossi schietto: “atmosfera surreale, quasi post nucleare e ti chiedi che senso abbia”

E’ andato in scena oggi il Gp di Francia di MotoGP: è stato Jack Miller a conquistare un’altra speciale vittoria dopo quella di due settimane fa a Jerez de la Frontera. L’australiano della Ducati si è lasciato alle spalle i due francesi Zarco e Quartararo, rispettivamente secondo e terzo.

Dopo un weekend positivo rispetto alle prime gare della stagione, Valentino Rossi ha chiuso la sua gara di oggi a Le Mans con un undicesimo posto, non soddisfacente ma positivo.

“Le condizioni miste sono state un peccato perché ero veloce sul bagnato totale e non avevo un brutto passo sull’asciutto, ma sull’umido soffriamo: il risultato non è speciale, poi le gare flag to flag non mi piacciono e c’è sempre un po’ di pericolo, ma resta il passo avanti globale del week end iniziato con i test di Jerez. Pol Espargaro è stato molto aggressivo, ha preso un’imbarcata e poi è entrato in curva e si è appoggiato a me, ma lì è arrivato pure Morbidelli, ci ha dato l’ultima spinta e siamo andati larghi in tre e lì ho perso in po’ di posizioni. Però è andata bene che non ci siamo stesi“, ha dichiarato il Dottore al termine della gara.