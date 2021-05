Sinner non nasconde la delusione dopo il ko con Nadal: “so che non dormirò la notte”

E’ andato in scena ieri sera l’attesissimo match tra Jannik Sinner e Rafa Nadal, valido per i 16esimi di finale degli Internazionali d’Italia, quarto Masters 1000 della stagione, in corso sui campi in terra del Foro Italico di Roma.

Il giovane azzurro ha giocato egregiamente, riuscendo a tenere testa al grande campione che aveva di fronte. L’esperienza, però, ha giocato a favore di Nadal, che è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, consapevole della difficoltà del suo primo turno a Roma.

Il maiorchino ha trionfato in due set contro Sinner, che non ha nascosto la sua delusione nel post partita: “è dura accettare di essere già fuori, sono deluso e triste. Abbiamo giocato a livelli molto alti e non sono andato tanto lontano dal vincere, ma il tennis è uno sport di situazioni e Rafa le ha sfruttate meglio di me. So già che la notte non dormirò ripensando a quello che avrei potuto fare meglio. Dispiace, avrei voluto giocare con il pubblico di Roma, invece mi allenerò. C’è ancora tanto da lavorare, poi vedremo come finirà la prossima volta“.