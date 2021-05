Giro d’Italia, Nibali rosicchia 7” a Bernal: “sapevo che la discesa era brutta e ho preferito farla davanti”

Giornata speciale per Vincenzo Nibali, lo Squalo lo aveva detto, che avrebbe voluto lasciare il segno in questo Giro d’Italia nonostante l’infortunio al polso. Il siciliano dela Trek Segafredo ha rosicchiato 7 secondi a Bernal, con un attacco insieme al suo compagno di squadra, Giulio Cicocne e un altro in solitaria in discesa, nella 12ª tappa, andata in scena oggi e vinta da Vendrame.

“Era giusto provarci. Visto che ieri abbiamo pagato, era giusto provarci. Stamattina avevamo parlato di provare sull’ultima salita, infatti lo abbiamo fatto in coppia con Ciccone, ma non c’è stato concesso tanto spazio. Sapevo che la discesa che portava all’arrivo era brutta e ho preferito farla davanti. Niente di più”, ha dichiarato Nibali oggi nel post tappa.