La chiamata alla fidanzata e le parole rassicuranti, Mohoric dopo la caduta shock al Giro d’Italia: “sono stato fortunato”

La caduta shock di Mohoric di ieri al Giro d’Italia, durante la nona tappa della Corsa Rosa, ha lasciato tutti senza parole. Il ciclista sloveno della Bahrain Victorious è finito rovinosamente a terra, in verticale, sulla testa, mentre andava a tutta velocità in discesa.

Mohoric, che si è subito rimesso in piedi ed era pronto a risalire in sella alla sua bici per proseguire la sua gara, si è dovuto poi arrendere ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente nulla di troppo grave per lo sloveno, che mentre veniva trasferito in ospedale ha chiesto di poter comunicare con la sua fidanzata, dando allo staff il numero di telefono da chiamare per poi rassicurare tutti con dei messaggi su WhatsApp: “sto bene. La mia bici Merida e il casco Rudy Project hanno assorbito la maggior parte dell’impatto, e sono stato super fortunato. Non ho ossa rotte, ho un piccolo trauma cranico, abrasioni multiple e al momento non mi fa male la testa. Sono monitorato dal nostro staff medico“.

Le parole sui social

Ancora un po’ acciaccato ma salvo e in vita, Mohoric nella serata di ieri ha pubblicato un post sui social per tutti i suoi fan: “oggi sono stato fortunato. Una curva mal giudicata, è scivolata la ruota posteriore che sono riuscito a trattenere ma poi ho sbattuto contro il letto di roccia e sono andato oltre il manubrio. Per fortuna la bici Merida e il casco Rudy Project hanno assorbito al meglio l’impatto e ora mi sento bene. Niente ossa rotte, solo piccoli lividi e piccole commozioni cerebrali, ora monitorati dal nostro staff medico @teambahrainvictorious. Deluso di lasciare @giroditalia ma più determinato che mai per la mia prossima gara 💪“.