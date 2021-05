Dal divorzio Conte-Inter all’incertezza intorno a Pirlo: la situazione delle panchine di Serie A

Il divorzio ormai imminente tra l’Inter e Antonio Conte, l’incertezza che si respira in casa Juventus e la possibile separazione tra la Lazio e Simone Inzaghi.

La situazione delle panchine di Serie A è davvero caotica, in pochi hanno la certezza di essere al via della prossima stagione, mentre tutti gli altri devono guadagnarsi la riconferma oppure trovare al più presto un accordo per tornare in sella. Nella top-ten dell’ultimo campionato, solo Pioli e Gasperini sono sicuri di rimanere alla guida di Milan e Atalanta, mentre le società rivali sfogliano la margherita per individuare il prossimo allenatore.

Inter e Juventus

A sorpresa anche l’Inter campione d’Italia deve andare a caccia di una nuova guida tecnica, considerando il passo indietro compiuto da Antonio Conte dopo il piano di ridimensionamento presentatogli dal club nerazzurro. Una volta raggiunto l’accordo per la buonuscita, l’ex Chelsea sarà libero di trovarsi un altro club dopo aver riportato l’Inter sul tetto d’Italia. Situazione caotica anche in casa Juventus, dove Pirlo appare tutt’altro che sulla via della riconferma. La Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e la qualificazione in Champions pare non certifichino la permanenza di Pirlo sulla panchina della Juventus, dove potrebbe sedersi Massimiliano Allegri. Sull’allenatore toscano però c’è anche l’Inter, visto lo stretto rapporto che esiste con l’ad Beppe Marotta. Sullo sfondo per i bianconeri resta Zinedine Zidane, che deve però valutare il proprio futuro con il Real Madrid.

Lazio e Napoli

Il Napoli ha già dato il benservito a Gattuso subito dopo il pari contro il Verona, senza però annunciare il sostituto. Sarà un allenatore italiano come sottolineato da Aurelio De Laurentiis, con i primi indizi che conducono a Luciano Spalletti. Più lontano Maurizio Sarri, che difficilmente tornerebbe a Napoli dopo quanto accaduto negli ultimi anni. In procinto di cambiare guida tecnica c’è anche la Lazio, che potrebbe non rinnovare il contratto con Simone Inzaghi. Le parti sono vicine ad un addio consensuale che lascerebbe libera la panchina della Lazio, per la quale al momento non circolano ancora nomi. Una situazione dunque piuttosto caotica che si risolverà nelle prossime settimane, ciò che è già certo è che la prossima Serie A sarà notevolmente diversa da quella appena conclusa.