Sprint al… Max, Juventus vicina all’accordo con Allegri: Inter e Real Madrid però non mollano

Tutti vogliono Max Allegri, è lui il profilo che al momento stuzzica la fantasia di Juventus, Inter e Real Madrid.

L’allenatore toscano è pronto a tornare in sella dopo due anni di pausa, riprendendo in mano la propria carriera interrotta con l’esonero deciso da Andrea Agnelli, la stessa persona che adesso rivorrebbe Max sulla panchina della Juventus. La trattativa è abbastanza avanzata e, se tutti i pezzi del puzzle dovessero andare al loro posto, si potrebbe chiudere nel giro di 48 ore. Allegri non ha intenzione di perdere troppo tempo, per evitare in caso di fumata nera di rimanere ancora senza squadra. Per questo l’allenatore toscano vuole stringere i tempi, mettendo fretta ad Agnelli e alla Juventus. Manca l’accordo sull’ingaggio, ma con uno sforzo da entrambe le parti anche questo ostacolo dovrebbe essere superato, con un triennale da 8-9 milioni che condurrebbe alla definitiva fumata bianca.

L’Inter in agguato

Se la Juventus è in pole nella corsa a Massimiliano Allegri, l’Inter resta subito dietro grazie al rapporto stretto tra l’allenatore toscano e Beppe Marotta. L’ad nerazzurro sta tentando il tutto per tutto per battere la concorrenza dei bianconeri, puntando su un’offerta monstre per convincere Allegri a firmare per l’Inter. Il gap rispetto alla società di Agnelli è importante, ma le prossime ore potrebbero essere decisive per cambiare gli equilibri, nel caso in cui l’allenatore toscano non riuscisse a trovare l’accordo con la Juventus, con cui al momento balla una differenza su richiesta e offerta.

Pericolo Real Madrid

Sullo sfondo inoltre resta vigile anche il Real Madrid, che ha salutato Zinedine Zidane per la seconda volta nel giro di pochi anni. Florentino Perez ha già avviato i contatti con l’agente di Allegri, ma le tempistiche non sembrano quelle giuste visto che l’ex Milan ha già un accordo morale con la Juventus. Una corsa a tre dunque che vede in netto vantaggio la società di Agnelli, ma nulla sarà deciso fino al momento della firma: in questo pazzo mercato non è mai detta l’ultima parola.