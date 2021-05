Panchina Inter, chi sarà il sostituto di Antonio Conte? Due big sul taccuino di Marotta e Ausilio

Solo tre giorni fa saltava insieme ai suoi giocatori per festeggiare il 19° Scudetto della storia dell’Inter, oggi Antonio Conte non è più l’allenatore del club nerazzurro.

Le strade si sono divise per via della decisione del presidente Zhang Jr di ridimensionare il progetto della società, chiudendo i rubinetti e mettendo sul mercato i big in rosa. Una scelta che Conte ha deciso di non sposare, preferendo accordarsi per una risoluzione consensuale che gli frutterà 7 milioni di euro. E’ durata dunque solo due anni l’avventura dell’ex Chelsea sulla panchina dell’Inter, un biennio culminato con la vittoria dello Scudetto che ha interrotto un digiuno di undici anni.

Panchina Inter: chi il sostituto di Conte?

Una volta ufficializzato l’addio di Antonio Conte, l’Inter ha iniziato subito la ricerca del sostituto per gettare le basi in vista della prossima stagione. Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sono Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Il primo, che ha incontrato oggi il presidente Lotito per definire il proprio futuro alla Lazio, è senza dubbio il profilo ideale per l’Inter per motivi tattici ed economici. Il secondo invece è più un sogno che un’opportunità concreta, visto che l’allenatore toscano si è promesso alla Juventus. Manca al momento l’accordo economico tra Allegri e i bianconeri (11 la richiesta e 7 l’offerta), per questo motivo Marotta non molla la presa e spera di convincerlo ad accettare la panchina dell’Inter.