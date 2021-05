Gregorio Paltrinieri è campione d’Europa, splendido oro nella 5 km maschile di Budapest

Gregorio Paltrinieri centra un altro pazzesco traguardo della sua immensa carriera, il nuotatore azzurro conquista la medaglia d’oro nella 5 km di nuoto di fondo agli Europei di Budapest, sbaragliando la concorrenza con un finale da urlo.

Super Greg comincia a fare sul serio anche in acque libere, laureandosi campione d’Europa e lanciando così la sfida ai big della specialità in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Una gara accesasi nel finale quella di Paltrinieri, rimasto a centro gruppo fino al rush finale, in cui il ritmo delle sue bracciate lascia di stucco i rivali. Sul podio anche Dario Verani, capace di conquistare un prezioso bronzo al suo debutto europeo.

Le parole di Paltrinieri

Queste le sensazioni di Paltrinieri subito dopo la gara: “è incredibile, è il mio primo Europeo, la 5 km l’ho fatta due volte e l’ho sempre vinta. Nel finale ho dato qualche spallata, mi sono buttato ed è andata. E’ una grande soddisfazione. Mancava da un po’ l’oro europeo“. Un risultato che impreziosisce la giornata azzurra agli Europei di nuoto di fondo, apertasi con l’argento di Giulia Gabbrielleschi tra le donne. Una medaglia che porta a tre il computo di giornata, con l’oro di Paltrinieri e il bronzo di Dario Verani. Sesto infine Marcello Guidi, che completa in maniera esaltante la 5 km dominata dagli azzurri.

La classifica finale della 5 km maschile:

1 PALTRINIERI Gregorio 55:43.3

2 OLIVIER Marc-Antoine 55:45.1 1.8

3 VERANI Dario 55:46.6 3.3

4 RASOVSZKY Kristof 55:47.3 4.0

5 FONTAINE Logan 55:47.5 4.2

6 GUIDI Marcello 55:47.7 4.4

7 WALLART Jules 55:49.5 6.2

8 ABROSIMOV Kirill 55:50.2 6.9

9 WELLBROCK Florian 55:50.5 7.2

10 STRAUB Ruwen 55:51.3 8.0

11 MUFFELS Rob 55:57.5 14.2

12 BETLEHEM David 56:00.4 17.1

13 PUJOL BELMONTE Guillem 56:55.5 1:12.2

14 BELYAEV Kirill 56:56.3 1:13.0

15 ADEEV Denis 56:56.9 1:13.6

16 SCHREIBER Christian 56:57.4 1:14.1

17 SZEKELYI Daniel 57:01.0 1:17.7

18 FARKAS Tamas 57:02.2 1:18.9

19 VANHUYS Logan 57:02.6 1:19.3

20 INGEDULD Vit 57:03.0 1:19.7