Un episodio davvero gravissimo si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì a Trigoria, centro sportivo della Roma, dove intorno alle 19:30 il padre di Gianluca Scamacca si è presentato armato di spranga. Il genitore dell’attaccante italiano, attualmente in prestito al Genoa, ha letteralmente distrutto le auto di alcuni dirigenti del club giallorosso, colpendole ripetutamente con la propria arma contundente. Una situazione assurda che ha spaventato anche i ragazzi del settore giovanile della Roma, presenti nel centro sportivo per gli allenamenti.

La ricostruzione

Emiliano Scamacca si è introdotto intorno alle 19:30 nel centro sportivo della Roma visibilmente alterato, dopodiché ha iniziato a colpire le auto e tutto ciò che gli capitasse a tiro, minacciando anche i presenti. Per fortuna, l’intervento degli agenti di polizia ha evitato il peggio, la zona è stata messa in sicurezza e il padre di Scamacca arrestato e condotto in commissariato. Un episodio che non farà piacere a Gianluca Scamacca, giocatore di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa, ma cresciuto proprio nel settore giovanile della Roma.