Cala il sipario sulla Serie A 2020/2021, nel prossimo week-end si disputerà l’ultima giornata con alcuni verdetti ancora da definire.

In particolare gli occhi saranno puntati sulla lotta per la Champions, dove la coppia Milan-Napoli dovrà difendersi dall’assalto della Juventus. Le tre sfide che vedranno impegnate questi club si disputeranno tutte in contemporanea alle 20:45 di domenica 23 maggio, così come il match tra Torino e Benevento che potrebbe valere la salvezza se i granata dovessero perdere il recupero contro la Lazio. Le altre sfide del 38° turno saranno poi spalmate nel week-end, con Inter-Udinese unica gara alle ore 15 di domenica 23 maggio.

Gli orari dell’ultima giornata di Serie A

Sabato 22 maggio, ore 20.45

Cagliari-Genoa

Crotone-Fiorentina

Sampdoria-Parma

Domenica 23 maggio, ore 15.00

Inter-Udinese

Domenica 23 maggio, ore 20.45

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio

Spezia-Roma

Torino-Benevento