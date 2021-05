La Formula 1 sbarca a Monte-Carlo, week-end inedito nel Principato: gli orari del GP di Monaco

La Formula 1 si prepara a vivere il week-end più glamour dell’intera stagione, il circus sbarca infatti a Monte-Carlo dove è in programma il quinto appuntamento del Mondiale 2021.

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 per via del Coronavirus, il Principato torna a ospitare la massima competizione automobilistica, regalando a piloti e appassionati un teatro di gara davvero suggestivo. Il GP di Monaco non è un appuntamento come tutti gli altri, dunque anche gli orari sono inediti: giovedì sono in programma le prime due sessioni di libere, venerdì riposo e sabato di nuovo in pista per le FP3 e le Qualifiche. La gara infine è fissata per domenica alle 15 e sarà in chiaro anche su TV8.

Gli orari del GP di Monaco

Giovedì 20 maggio

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 22 maggio

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8

Domenica 23 maggio

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8