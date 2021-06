MotoGP, si torna subito in pista! Domenica il Gp di Catalogna: orari e dirette tv

Dopo il weekend intenso e doloroso del Mugello, dove Dupasquier è rimasto vittima di un tragico incidente durante le qualifiche di Moto3 del Gp d’Italia, i piloti del motomondiale hanno davvero pochissimo tempo per metabolizzare e provare a smaltire il dolore e la tristezza prima di tornare in pista.

Dal Mugello, infatti, i piloti si spostano subito in Spagna, dove domenica si correrà il Gp di Catalogna. Sul circuito del Montmelò la Ducati cercherà di riscattarsi dopo la delusione del Gp d’Italia per provare anche a riagganciare Quartararo che ha approfittato dello zero di Bagnaia al Mugello per allungare in classifica, ma il francese lotterà ancora per una vittoria speciale in Spagna.

Il weekend di gara del Montmelò sarà trasmesso sui canali Sky e Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento), mentre in chiaro su Tv8 andranno in onda una sintesi delle qualifiche e le gare, ma in differita.

Il programma del weekend di gara in Catalogna

Giovedì 3 giugno

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 4 giugno

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55:10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 5 giugno

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

16:10-16:50 – E-Pole MotoE

Domenica 6 giugno

9:00-9:20 – Warm-Up Moto3

9:30-9:50 – Warm-Up MotoGP

10:00-10:20 – Warm-Up Moto2

11:20 – Gara Moto3

13:00 – Gara MotoGP

14:30 – Gara Moto2

16:00 – Gara MotoE