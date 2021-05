Domenica si corre a Le Mans: ORARI e DIRETTE TV del Gp di Francia di MotoGP

La MotoGP torna protagonista! Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Spagna, i campioni delle due ruote tornano in pista per un nuovo appuntamento della stagione 2021.

Domenica si corre il Gp di Francia: il weekend di gara inizia come sempre dal giovedì della conferenza, mentre i motori si accenderanno venerdì mattina a Le Mans, per le prime sessioni di prove libere.

Occhi puntati su Quartararo, che torna in sella alla sua moto dopo all’operazione al braccio, a seguito del problema avuto in Spagna, ma anche sui piloti Ducati, che vorranno ripetersi dopo la doppietta di Jerez.

Grande attenzione anche su Rossi, che dopo i test sembra aver ritrovato un po’ di fiducia e ottimismo e Marc Marquez, che sta piano piano recuperando confidenza dopo il rientro in gara dall’infortunio.

Dove seguire il weekend del Gp di Francia

Il weekend di gara di Le Mans sarà trasmesso in diretta sui canali Sky e Dazn (Segui la MotoGP su DAZN, attiva ora il tuo abbonamento). Tv8 trasmetterà, invece, in chiaro una sintesi delle qualifiche e le gare in differita.

Il programma del weekend di gara di Le Mans

Giovedì 13 maggio

17.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 14 maggio

09:00 – 09:40 Moto3 FP1

09:55 – 10:40 MotoGP FP1

10:55 – 11:35 Moto2 FP1

11:40 – 13:10 MotoGP Best of

11:50 – 12:20 MotoE FP1

13:15 – 13:55 Moto3 FP2

14:10 – 14:55 MotoGP FP2

15:10 – 15:50 Moto2 FP2

16:50 – 17:20 MotoE FP2

Sabato 15 maggio

09:00 – 09:40 Moto3 FP3

09:55 – 10:40 MotoGP FP3

10:55 – 11:35 Moto2 FP3

11:40 – 12:30 MotoGP Best of

11:50 – 12:20 MotoE FP3

12:35 – 12:50 Moto3 Q1

13:00 – 13:15 Moto3 Q2

13:30 – 14:00 MotoGP FP4

14:10 – 14:25 MotoGP Q1

14:35 – 14:50 MotoGP Q2

15:10 – 15:35 Moto2 Q1

15:35 – 15:50 Moto2 Q2

16:10 – 17:00 MotoE E-Pole

Domenica 16 maggio

08:20 – 08:40 Moto3 Warm Up

08:50 – 09:10 Moto2 Warm Up

09:20 – 09:40 MotoGP Warm Up

10:05 MotoE Gara

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara