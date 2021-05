Formula 1 – Verstappen è il nuovo leader: la classifica piloti aggiornata

Vittoria speciale per Max Verstappen a Monaco: il pilota olandese della Red bull si è aggiudicato il Gp di Monte-Carlo, lasciandosi alle spalle Sainz, al suo primo podio con la Ferari, e Norris. Un trionfo importantissimo per Verstappen che diventa il nuovo leader della classifica piloti, con 4 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Sesto posto per Leclerc, che non ha potuto gareggiare oggi nel suo circuito di casa a causa di un problema con la monoposto.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco

1. Max Verstappen (Red Bull) 105

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 101

3. Lando Norris (McLaren) 56

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 47

5. Sergio Perez (Red Bull) 44

6. Charles Leclerc (Ferrari) 40

7. Carlos Sainz (Ferrari) 38

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 24

9.Pierre Gasly (AlphaTauri) 16

10. Esteban Ocon (Alpine) 12

11. Sebastian Vettel (Aston Martin) 10

12. Lance Stroll (Aston Martin) 9

13. Fernando Alonso (Alpine) 5

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1