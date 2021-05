Formula 1, Hamilton allunga su Verstappen: la nuova classifica piloti dopo il GP di Barcellona

Terza vittoria in stagione per Lewis Hamilton, che vince il GP di Barcellona e allunga in testa alla classifica piloti.

Il pilota della Mercedes guida adesso con 94 punti, ben 14 in più rispetto a Max Verstappen su Red Bull. Terza posizione invece per Bottas, comunque staccatissimo dall’olandese del team di Milton Keynes, ma incalzato da Norris e Leclerc che seguono a distanza di 6 e 7 punti. Sesta piazza invece per Sergio Perez, seguito da Ricciardo e Sainz.

Classifica piloti

Hamilton 94 Verstappen 80 Bottas 47 Norris 41 Leclerc 40 Perez 32 Ricciardo 24 Sainz 20 Ocon 10 Gasly 8 Alonso 5 Stroll 5 Tsunoda 2 Raikkonen 0 Vettel 0 Giovinazzi 0 Latifi 0 Russell 0 Schumacher 0 Mazepin 0

Classifica Costruttori